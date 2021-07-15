كيف تتخلص من التوتر؟

أبوظبي (الاتحاد)

حذر خبراء من أن الإجهاد المُفرط قد يكون ساحقاً وضاراً بالصحة الجسدية والعاطفية، لذلك قدم موقع «Health Hub» نصيحة مهمة لتخفيف الإرهاق والتوتر، والتخلص من ضغوط العمل.

حسب الموقع: يبدو الأمر غير منطقي، لاسيما إذا كان لديك الكثير من العمل الواجب إنهاؤه، إلا أن أخذ قيلولة قصيرة لمدة 15 إلى 20 دقيقة يمكن أن يساعدك على الاسترخاء وإعادة ضبط نظام جسدك، وستشعر بمزيد من النشاط واليقظة للقيام بالمهمة التالية عندما تستيقظ من غفوتك.

تذكر أيضا أن تحصل على قسط كافٍ من النوم، بما يتراوح بين 7 إلى 9 ساعات يومياً، للتمتع بتركيز أفضل.