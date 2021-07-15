عائشة المحياس باحثة «استشراف المستقبل»

هناء الحمادي (أبوظبي)

عائشة المحياس.. طموحة وملهمة تسعى لخدمة الوطن والآخرين، فهي حاصلة على الماجستير بدرجة امتياز في علم الاجتماع التطبيقي من جامعة الشارقة، بعد أن نالت درجة البكالوريوس من جامعة الإمارات من كلية العلوم الإنسانية، ولديها مسيرة مهنية واجتماعية مدتها أكثر من 20 عاماً بين العمل في إمارات الدولة، بدايتها في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومن ثم في حكومة دبي حتى الآن.

عائشة أم لأربعة أبناء، وتسعى لقيادة فريقها وأسرتها وقيادة وطنها نحو النجاح والتميز، هي كاتبة وباحثة، وتحب الاطلاع والمعرفة والسفر، وحالياً باحثة تستعد للحصول على درجة الدكتوراه في استشراف المستقبل والسياسات التنموية من جامعة الشارقة.

عائشة المحياس مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لديها محطات نجاح كثيرة في حياتها.. تقول عنها: «مسيرتي العملية تركز على قطاع التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وعملت في حكومة أبوظبي ثم انتقلت للعمل في حكومة دبي، وأنا فخورة بما حققته في حياتي المهنية والعملية، وسعيدة بأني عملت مع قيادات كثيرة في الدولة ومتخذي القرار، وساهمت في الكثير من المشاريع والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج، التي تتطلب إحداث تغيير وتحسين وتطوير في تنمية المستدامة، وأيضاً في بعض القرارات والتشريعات التي صدرت على مستوى الدولة، واشتركت في كثير من اللجان، وحالياً اعمل في مجال بناء القدرات وتطوير المهارات في رحلة نقل المواطن من المرحلة الثانوية وما بعد الجامعة حتى مرحلة ما بعد التقاعد والمساهمة في مساعدته لوضع خط مسار مهني واضح يتوافق مع متطلبات واستراتيجيات الحكومة، ويساهم في التنمية المستدامة.

وتركز حالياً على دراسة السياسات الاجتماعية والاقتصادية واستشراف المستقبل والاستعداد للمستقبل في توفير احتياجات الحكومة من المهارات، وإيجاد النموذج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي المساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.

عائشة المحياس توقع كتابها

رؤية الإمارات

العمل في القطاع الاجتماعي والاقتصادي المستدام، شغف بالنسبة لها تأكد أيام الجامعة خاصة بعدما ظهرت ملامحه في المرحلة الدراسية الثانوية، حيث شاركت في الفعاليات والأنشطة البحثية وحصلت على جائزتين لبحثين على مستوى الدولة في الثاني والثالث الثانوي، وأيام الجامعة كانت إحدى عضوات الجمعية الاجتماعية للكلية ونائب الرئيس ومثلت الطلبة في العديد من الفعاليات، فالنظر في احتياجات الأفراد وتحقيق متطلبات الرفاهية المعيشية ورؤية الإمارات ذات سيادة واستقرار على المستوى الإقليمي والعالمي، شغف يتطلب البحث عن وسائل وحلول لتنفيذها للأفراد أو المجتمعات وتحقيق الاستقرار الأسري والاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا ما تسعى إليه من خلال طبيعة عملها، لذا فإن مسيرتها المهنية كان وضع السياسات والاستراتيجية كلها يصب في هذا المجال، وأسعدها جداً رؤية نتائج قرارات وسياسات ساهمت في تحقيقها بآثارها الإيجابية على أفراد المجتمع.

تحرص على المشاركة في حملات التطوع (الصور من المصدر)

إنجازات

الإنجازات في سجل المحياس عديدة فعلى الصعيد في المجتمعي، حصلت على تكريم من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لإنجازات موظفي عام 2019، فهي تعمل على مساعدة المدربين المبتدئين في تصميم الحقيبة التدريبية الخاصة للدورات التدريبية لمختلف الجهات، والمساهمة التطوعية في تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، وعملت على تأسيس مبادرة تطوعية تحت «مدينة الصقر الوردي» للارتقاء بفئة المتضررين والمتعففين في الدولة، بالتنسيق مع المحسنين الداعمين، وزملائها وزميلاتها المحبين للمساهمة في ذلك.

وفي عام 2019 حصلت على تكريم من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية للموظفين المؤسسين للمركز، في الذكرى 25 - لإنشائه، الذين ساهموا في نجاحه عالمياً، ولها إصدارات أهمها كتاب «المرأة الإماراتية والقانون، قانون الأحوال الشخصية بين النظرية والتطبيق»، وإصدار قصص قصيرة «الرمل والسور»، الذي يضم 10 قصص واقعية، لها أثر في حياتها، كما شاركت في فعاليات توقيع كتاب في معارض الكتاب في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، وإصدار كتاب «السياسة المرنة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، ويتضمن عدة دراسات عن الشؤون الداخلية والخارجية للدولة.

والمحياس حاصلة على شهادة مدرب معتمد لتوجيه الموظفين نحو أفضل الممارسات في بيئة العمل لتحقيق السعادة وجودة الحياة. وشهادة «قيادات المستقبل» من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وشهادة مهنية تخصصية في منهجية استشراف المستقبل، جامعة هيوستن، الولايات المتحدة.

المحياس تتحدث عن كيفية إدارة الموارد البشرية

المستقبل والابتكار

تشعر المحياس بالفخر، وهي تعمل في حكومة دبي كمدير إدارة بناء القدرات الوطنية تحت قيادات ذات خبرة واسعة تستشرف المستقبل والابتكار، وتسارع في التنافسية العالمية وتعمل على نهضة هذه الإمارة، وتتسابق في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تتنافس فيها على المستوى العالمي».

وتضيف «أنا فخورة بأني أعمل تحت قيادة عبدالله بن زايد الفلاسي - مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الذي له دعم كبير في مسيرتي المهنية وفي تطوير مهاراتي، وسعيه في تنمية العنصر المواطن اللذي هو المحور الأساسي في التنمية، حيث يتركز عملي على وضع كافة المبادرات الخاصة باستثمار رأس المال البشري الإماراتي، وعلى وضع خارطة طريق تتضمن مبادرات واستراتيجيات وخطط تساهم في تعريف المواطن على المسار المهني المطلوب منه.

أهم إنجاز

قالت المحياس: أهم إنجاز خلال فترة الجائحة «تم تحقيقها مع فريق عملي خلال تلك الفترة منصة خبراتي، وفريق عمل متطوعي حكومة دبي، الذي عمل على المساعدة في الحد من الجائحة خلال فترة الأزمة، حيث تم تشكيل فريق تطوعي بقاعدة بيانات من 1000 موظف متطوع بمختلف مهاراتهم، مما ساهم في رفع ثقافة التطوع .

أزمة «كورونا»

حول جائحة كورونا تذكر عائشة المحياس: «مرحلة تعلمنا واستفدنا منها الكثير، ووضعتنا في محيط ضيق إعادة لنا ترتيبات أمور ذات أهمية كثيرة، لم نتوقع يوماً أنه من الممكن أن نمضي فيها قدماً، حيث ممكن أن نستفيد كثيراً من الدروس والتجارب من خلال ما مررنا به خلال جائحة «كوفيد- 19»، التي دفعتنا إلى إحداث تغييرات سريعة كانت ممكن تأخذ سنوات كثيرة للقيام بها.

استثمار الفرص

تؤكد عائشة المحياس أن المرأة الإماراتية في الوقت الحالي على مستوى عال من الفكر المهني والمجتمعي، والمهارات والفكر القيادي، وما تقوم بها القيادة الرشيدة من دعم للمرأة الإماراتية، ساهم في تذليل الصعاب أمام المرأة في الإماراتية في مختلف جوانب الحياة.

وتتمنى من المرأة الإماراتية استثمار هذه الفرص المتاحة لها للمشاركة في التنمية المستدامة للدولة، والاستفادة من القوانين والتشريعات التي تدعم نجاحاتها في المسار الأسري والمجتمعي.

هوايات

رغم مشاغل عائشة المحياس في حياتها العملية والعلمية إلا أنها تحب الكتابة والقراءة والاطلاع المعرفي، وعشق السفر، وتقول: «التوازن بين البيت والعمل أولوية في حياتي، فلا نجاح فردي من دون نجاح جميع أفراد أسرتي».