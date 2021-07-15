محطات «مسار 2020».. لوحات معمارية

نسرين درزي (أبوظبي)

تجاوزت محطات «مسار 2020» لمترو دبي، بخطوطها الهندسية وجماليات تصاميمها العصرية أن تكون مجرّد وجهات وأرصفة لاستقبال الركاب ونقلهم، على امتداد 15 كيلومتراً، إذ تضع كل من تطؤها قدماه أمام لوحات للتأمّل وقراءة أبعادها وأنماطها المعمارية، المستوحاة في تركيبتها الفنية من عناصر الأرض والماء والنار والهواء، ورؤية المستقبل.

وجه الاختلاف الذي تتألّق به التصاميم الخارجية لمحطات «مسار 2020» وعددها 7، يكمن في شكلها المعماري وعلامات التطوِّر المغايرة، وعند الغوص في تفاصيلها يتضِّح الإبداع في اشتمالها على أنماط مختلفة تستحق التوقّف عندها.

عبدالمحسن يونس

الاستعداد للخمسين

تنفيذ مشروع «مسار 2020» الذي انطلقت أولى رحلاته مطلع عام 2021، جاء في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انسجاماً مع توجّهات دولة الإمارات للاستعداد للخمسين، وتحقيق النمو المستدام، وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبّي متطلّبات مدينة المستقبل. ويُترجم المشروع الخطّة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتوفير أنظمة نقل جماعي وتحقيق التناغم بين مختلف أنظمة المواصلات.

خطوط متدفِّقة

تحدَّث لـ «الاتحاد» عبدالمحسن ابراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، موضحاً أن محطات مترو دبي صُمِّمت عموماً لتندمج مع النسيج العمراني والحضري للمدينة، وتأتي المحطات على «مسار 2020»، لتكمِّل هذا المزيج على امتداد المناطق المستحدَثة حتى موقع معرض «إكسبو 2020». وقال: بالرغم من أن التصاميم الخارجية متطابقة نوعاً ما في معظم المحطات، للحفاظ على هوية التصميم الأساس، إلاّ أن لكل محطة طابعها الخاص والمتفرِّد من حيث التصاميم الداخلية. وتشترك كلها في مفردات البساطة والحداثة والاستدامة، وترتبط بنمط معاصر وخطوط متدفِّقة، ومستمدّة من عناصر الطبيعة، بالإضافة إلى التصميم الحديث لمحطة «إكسبو 2020»، والذي يمثِّل دبي المستقبل.

«تصاميم».. تُخاطب حركة الرياح

أنماط وعناصر

وذكر يونس أن كل محطة تتميّز بخصائص معيّنة تبرز جمالياتها المعمارية وفنون الهندسة العصرية في خطوطها ومكوّناتها، مبيِّناً حقائق عنها.

البداية مع محطة جبل علي التبادلية بين الخط الأحمر الحالي والخط المتّجه إلى محطة «إكسبو 2020»، والتي تظهر على نمط الماء. وتتراءى عبرها خطوط مستوحاة من حركة الأمواج باستخدام اللون الأزرق بتدرّجاته، وذلك بتناغم في تصميم الأسقف والجدران والأرضيات.

المحطات العلوية، وهي «الحدائق»، «ديسكفري جاردنز» و«الفرجان»، تصاميمها مُستوحاة من أنماط الهواء والأرض والماء. أما الخطوط الفنية للأسقف والجدران والأرضيات، فمأخوذة من حركة الرياح والكثبان الرملية، وتجسِّد لوحات هندسية استثنائية.

«جبل علي».. خطوطها مأخوذة من حركة الأمواج

أسقف ماسية

المحطة النفقية الأولى، باسم «عقارات جميرا للجولف»، خطوطها مُستوحاة من نمط النار وتدرّجات اللون الأحمر مع إضافة ثريات كريستالية لتزيين الأسقف. والمحطة النفقية الثانية، باسم «مجمّع دبي للاستثمار»، استوحي تصميمها من نمط الهواء باستخدام اللون الأخضر، مع خطوط مخروطية الشكل في فتحات الإضاءة العلوية، وتقنيّات دائرية وعصرية توحي بديناميكية حركة الهواء.

«إكسبو الأيقونة»، هي المحطة الأخيرة على المسار، تختلف تصاميمها الداخلية وتتميّز بطابع التصوّر المستقبلي لمدينة دبي كمركز للتكنولوجيا وتبادل البيانات. ولترجمة هذه الفكرة، تمّت إضافة عناصر الإضاءة على الأرضيات، وشاشات العرض الديناميكية على الأعمدة والجدران. وعند تصميم الأسقف في المنطقة الرئيسة، ظهرت أشكال هندسية ماسية، ليتناغم التصميم الداخلي مع الواجهات الخارجية.

«الفرجان».. مُستوحاة من عناصر الماء والأرض والهواء

15 كم

يبلغ طول «مسار 2020»، 15 كم، منها 11.8 كم فوق سطح الأرض، و3.2 كم تحت سطح الأرض، ويوفِّر تنقّلاً سهلاً لزوار «إكسبو 2020» وعدّة مناطق في دبي، ويُعد شرياناً حيوياً واستراتيجياً يصل في المستقبل مختلف مناطق دبي بمطار آل مكتوم الدولي.

أجنحة

تستلهم محطة «إكسبو الأيقونة» تصميمها الخارجي من الطائرات، وتأتي على شكل أجنحة عُلوية تغطّي المحطة بالكامل وتعبِّر عن رؤية ثاقبة تتعدّى حدود العصرية وتخطو باتجاه المستقبل.

«عقارات جميرا للجولف».. ثريات كريستالية تزيِّن الأسقف

«جبل علي»

محطة تبادلية، مساحتها 8.800 متر مربع، طولها 150 متراً، وطاقتها الاستيعابية تُقدَّر بنحو 17 ألف راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 320 ألف راكب يومياً. تضم 4 أرصفة لصعود القطارات، 4 مواقف للحافلات، 17 موقفاً لمركبات الأجرة، 7 مواقف لأصحاب الهمم، و8 محال مساحتها 388 متراً.

«الحدائق»

مساحتها 8.100 متر مربع، طولها 168 متراً، طاقتها الاستيعابية 6.773 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 125 ألف راكب يومياً. تضم رصيفين لصعود القطارات، 4 مواقف للحافلات، 20 موقفاً لمركبات الأجرة، موقفين لأصحاب الهمم، و5 محال مساحتها 161 متراً.

«ديسكفري جاردنز»

مساحتها 8.600 متر مربع، طولها 168 متراً، طاقتها الاستيعابية 4.215 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 125 ألف راكب يومياً. تضم رصيفين لصعود القطارات، 4 مواقف للحافلات، 20 موقفاً لمركبات الأجرة، موقفين لأصحاب الهمم، و4 محال مساحتها 149 متراً.

«الفرجان»

مساحتها 8.400 متر مربع، طولها 168 متراً، طاقتها الاستيعابية 4.746 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 125 ألف راكب يومياً. تضم رصيفين لصعود القطارات، 4 مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة، موقفين لأصحاب الهمم و4 محال مساحتها 149 متراً.

«عقارات جميرا للجولف»

مساحتها 28.700 متر مربع، طولها 232 متراً، طاقتها الاستيعابية 11.555 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً. تضم رصيفين لصعود القطارات، 4 مواقف للحافلات، 20 موقفاً لمركبات الأجرة، موقفين لأصحاب الهمم، و14 محلاً مساحتها 466 متراً.

«مجمّع دبي للاستثمار»

مساحتها 27 ألف متر مربع، طولها 226 متراً، طاقتها الاستيعابية 13.899 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً. تضم رصيفين لصعود القطارات، 4 مواقف للحافلات، 20 موقفاً لمركبات الأجرة، موقفين لأصحاب الهمم، و8 محال مساحتها 315 متراً.

«إكسبو الأيقونة»

محطة «إكسبو 2020» أو «إكسبو الأيقونة». مساحتها 18.800 متر مربع، طولها 119 متراً، طاقتها الاستيعابية 29 ألف راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 522 ألف راكب يومياً.

تضم 3 أرصفة لصعود القطارات، 6 مواقف للحافلات، 20 موقفاً لمركبات الأجرة، 4 مواقف لأصحاب الهمم، و9 محال مساحتها 264 متراً.