الهاربسيكورد.. استخدمها موزارت وباخ

أبوظبي (الاتحاد)

الهاربسيكورد.. آلة موسيقية وترية من آلات لوحات المفاتيح، انتشرت في القرن السادس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر، وكانت آلة مشهورة في أوروبا تُستخدم في الأوبرا والأوركسترا، ومن أبرز الموسيقيين المشهورين الذين استخدموا هذه الآلة الموسيقية هنري بورسيل ودومينيكو سكارليتي، واستغرق حتى القرن العشرين ليحيا من جديد في الأوساط الموسيقية.

ظهر البيانو في أوروبا نتيجة لتطوير آلة الهاربسيكورد عام 1709، التي تتكون من صفين من المفاتيح فوق بعضهما، على عكس البيانو الذي يوجد له صف مفاتيح واحد.

صفان المفاتيح في آلة الهاربسيكورد يسهمان في إضفاء تنويع في النغمة واللون وارتفاع الصوت، بحيث أن الصف السفلي من المفاتيح ولونه في العادة أسود، يتحكم بأوتار تصدر الأصوات بالطبقة الطبيعية، أما الصف العلوي وعادة لونه أبيض، فهو يصدر صوتاً واحداً فقط أعلى قوة، وهذا التصميم يسمح لعازفيه التنويع في الأداء والصوت.

يصدر الهاربسيكورد الأصوات والألحان الموسيقية بواسطة النقر على المفاتيح، ويكون المجال الصوتي فيها أضيق بكثير من المجال الصوتي لآلة البيانو، لذلك فإن ديناميكية الإيقاعات والألحان الصادرة منها أكثر نعومة.

وتمتاز بأن أصوات مفاتيحها هي نفس الطبقة لا ترتفع ولا تنخفض بالإضافة إلى عدم احتوائها على ميزة البدال، وهي الأداة التي تعطي استمرارية للحركة.

تعزف على آلة الهاربسيكورد غالبية النوتات، ويجب أن تُعزف كل نوتة منها على حدة، وقد استخدم العديد من الموسيقيين والملحنين العظماء في التاريخ استخدموا هذه الآلة مثل موزارت وباخ.