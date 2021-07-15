«اليوغا».. تنقص الوزن

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح موقع «Health Line»، أن الجوانب العقلية والروحية لليوغا على تنمية اليقظة الذهنية، بما يجعلك أكثر وعياً بكيفية تأثير الأطعمة المختلفة على عقلك وجسدك وروحك.

ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يطورون إحساساً بالوعي الذاتي من خلال ممارسة اليوغا قد يكونون أكثر قدرة على مقاومة الأطعمة غير الصحية، وعدم التسرع في تناول الطعام المريح أثناء الإجهاد النفسي، بجانب استعدادهم للمشاركة في النشاط البدني.

ونظراً لأنه يُنصح بعدم ممارسة اليوغا على معدة ممتلئة، يتخذ الشخص اختيارات الأكل الصحي قبل وبعد جلسة اليوغا، بل إنه من المرجح أن يشتهي الأطعمة الطازجة غير المصنعة، ويتعلم أن يمضغ ببطء، ما يؤدي إلى استهلاك طعام أقل.