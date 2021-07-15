بريتني سبيرز تسجل أول نصر في معركتها القضائية

حققت المغنية الأميركية بريتني سبيرز نصراً في معركتها للتخلص من الوصاية القضائية المفروضة عليها.

وأصدرت قاضية قراراً يجيز لها للمرة الأولى اختيار محاميها المكلف إلغاء هذا الإجراء الذي يحرم النجمة جانباً كبيراً من استقلاليتها.

ولاحت لسبيرز بوادر أمل للمرة الأولى منذ أن صعدت حدة اعتراضها على الوصاية القضائية المفروضة عليها منذ 13 عاماً بإدارة والدها بشكل أساسي.

وقالت النجمة، في مقطع فيديو نشرته على موقع «إنستغرام» تعبيراً عن ارتياحها لهذا القرار «نحن نتقدم يا أصدقائي... نحن نتقدم».

وفي التفاصيل أن القاضية المسؤولة في لوس أنجليس عن اتخاذ القرار في شأن استمرار خضوع بريتني سبيرز لهذا الإجراء التقييدي، أذنت الأربعاء للمغنية بأن تختار بنفسها وكيل الدفاع عنها في هذه القضية، وهو ما لم يكن مسموحاً لها إلى الآن.

وسيتكفل ماثيو روزينغارت بالدفاع عن سبيرز، وهو أيضاً محامي عدد من نجوم هوليوود الآخرين كشون بين أو ستيفن سبيلبرغ.

وقال روزينغارت، على الفور، إنه يعتزم تقديم طلب «في أقرب وقت ممكن» يحول دون تحكم جايمي سبيرز، والد المغنية، في ممتلكات ابنته.

كانت الوصاية القضائية فرضت عام 2008 على المغنية، البالغة اليوم 39 عاماً، بعد تدهور كبير في وضعها النفسي حظي يومها باهتمام إعلامي واسع.

وتنص البنود الصارمة جداً، التي تضمنها الاتفاق القضائي يومذاك، على أن القرارات التي تخص المغنية يتخذها والدها جايمي سبيرز الذي تتسم علاقتها به بالتوتر منذ مدة طويلة.

وطالبت النجمة، التي تحدثت في جلسة الأربعاء عبر الهاتف، ب«تحقيق» ضد والدها أو حتى ب«أمر حماية».

وتوسلت باكيةً إلى القاضية أن تضع حداً لهذه «الوصاية التعسفية»، وذهبت إلى حد إخبار المحكمة بأنها شعرت في وقت ما ب«أنهم يحاولون» قتلها.

كانت سبيرز أدلت بشهادة مماثلة في نهاية يونيو الفائت، كشفت فيها أنها في حال «اكتئاب» و«صدمة»، وقالت إن من غير المسموح لها اتخاذ قرارات تتعلق بصداقاتها أو بشؤونها المالية.

وأثارت أقوال سبيرز ردود فعل واسعة دعماً لها في عالم الموسيقى، أبرزها من جاستن تيمبرليك وكريستينا أغيليرا ومادونا.

وأعادت هذه الأقوال إحياء حملة #فري بريتني (#حرروا بريتني) التي يتولى تنظيمها في الشارع وعبر الشبكات الاجتماعية بعض معجبي الفنانة. وكان المئات من النشطاء في هذه الحملة حاضرين الأربعاء أمام المحكمة في لوس أنجليس تعبيراً عن دعمهم لنجمتهم، وأقيمت تجمعات مماثلة في نيويورك وفينيكس ولندن وواشنطن.

وقالت المغنية الأربعاء عبر إنستغرام مستخدمة وسم #فري بريتني الذي أطلقه معجبوها «شكراًَ للمعجبين بي الذين يدعمونني».