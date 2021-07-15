twofour54 تُلهم النشء في مخيّمها الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت twofour54 أمس الخميس النسخة السادسة من مخيَّمها الصيفي الذي أُقيم في حلّة جديدة «عن بُعد»، بالشراكة مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، وتوسَّع في نسخته التي انطلقت يوم 5 يوليو الجاري، ليشمل طلبة محليِّين ودوليِّين من 6 بلدان تراوحت أعمارهم بين 13 و15 عاماً.

تبادل المواهب

وتوفِّر مخيَّمات twofour54 فرصة للطلبة لاكتساب مهارات أساسية في صناعة الإعلام من خلال برنامج مرن، وحافل بورش العمل التفاعلية. وكان سعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الدبلوماسية العامة والثقافية، قدّم ضمن برنامج المخيَّم الصيفي، ورشة عمل تناولت فن الخطابة والدبلوماسية. وقال: في دولة الإمارات نحن ملتزمون بتنمية الشباب على المستويين المحلي والدولي، من خلال توفير التعليم الجيِّد والتكنولوجيا المتطوِّرة والابتكار والإلهام والحوار بين الثقافات بأشكاله كافة. ونعمل على دعم وتشجيع النشء الجديد من رواد وسائل الإعلام المتحمِّسين للغد بهدف تبادل المواهب والأفكار ووجهات النظر.

محتوى إعلامي

واستضافت وُرش العمل خبراء من مؤسسات رائدة، بما فيها مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية، «سي. أن. أن»، «يوبيسوفت»، كلية بيركلي للموسيقى، قصر الحصن، «كاتيون آرتس»، «فيلمز باي نوماد» وسواها. وتناول البرنامج مواضيع رئيسة في قطاع الإعلام، بينها إنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المتحرك، الرياضات الإلكترونية والترفيهية، فن الخطابة أمام الجمهور وإنشاء مقاطع موسيقية وألعاب لوحية. وشارك الطلبة في تدريبات عملية حول التصوير الفوتوغرافي والفيديو، الإنتاج، التحرير، التصميم، الألعاب الإلكترونية، الكتابة الإبداعية، العروض التقديمية واليوغا.

5 سنوات

وذكر مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ twofour54 أن المخيَّم الصيفي حقّق منذ انطلاقته قبل 5 سنوات نجاحاً كبيراً وتفاعلاً من قبل الطلبة. وقال: نحن سعداء بشراكتنا هذا العام مع «الدبلوماسية العامة والثقافية»، لتقديم فرصة تعليمية قيّمة للشباب الموهوبين من داخل الدولة وخارجها تحت إشراف شخصيات إعلامية وعامة معروفة، ما يمثِّل علامة بارزة في سجل المخيَّم الصيفي، لافتاً إلى أن تمكين الطلبة على التعاون وتبادل الأفكار والمعرفة عبر بلدان مختلفة يعكس قيَم الدولة المتمثِّلة في تقبُّل الآخر والحوار بين الثقافات.

200 موهوب

ومنذ انطلاقته عام 2016، أتاح المخيَّم المجال لأكثر من 200 ناشئ وموهوب لاكتشاف مساراتهم المهنية في القطاع الإعلامي مستقبلاً. وتتمثَّل مهمة twofour54 في تمكين جيل جديد من القادة المبدعين، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز ريادي على خريطة المحتوى النوعي في الشرق الأوسط، سعياً لتحقيق هدفها لتطوير منطقة إعلامية حرّة في أبوظبي، وتقديم محفظة من المنتجات والخدمات لجذب الشركات الإعلامية المحليّة والإقليمية والدولية إلى الإمارة.