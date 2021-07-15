«ذا فيو» من الطابق 52

دبي (الاتحاد)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتعدّد الأنشطة الحماسية وعروض الضيافة في وجهات نخلة جميرا الترفيهية، التي تقدِّم تجارب استثنائية لزوّارها من مختلف الأعمار، في كل من «ذا فيو»، «ذي بوينت» «بالم ويست بيتش» و«كلوب فيستا ماري».

ويمكن لطلاب المدارس والمعلِّمين زيارة منصّة المراقبة المميّزة «ذا فيو» في الطابق 52، والتمتّع بالمناظر والإطلالات الساحرة لنخلة جميرا والخليج العربي والمعالم السياحية الشهيرة في دبي مقابل سعر رمزي حتى 8 أغسطس المقبل. ويتوجَّب على الزوار إظهار بطاقتهم المدرسية عند الوصول للاستفادة من العرض.

ويحظى المقيمون في الدولة بخصم 15% على تذاكر «ذا ڤيو» واكتشاف نخلة جميرا ودبي بتجربة غير مسبوقة، إضافة إلى عرض العائلات المميّز. ويُتيح مخيّم «تشيكي مانكي» الصيفي في «ذي بوينت»، يومياً من الساعة 9:00 صباحاً - 1:00 ظهراً، ومن الساعة 2:00 بعد الظهر ـ 6:00 مساءً، حيث يشارك الأطفال في أنشطة تعليمية ومسلّية، بينها العلوم والفنون والحرفيات.