«الغاليريا».. عروض وتجارب ترفيهية

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل الغاليريا على جزيرة المارية، وجهة العائلات والأصدقاء، زواره خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بأفضل العروض والخصومات، والتجارب الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار، مع حرصه على تمديد ساعات العمل لإتاحة المزيد من الوقت للاستمتاع بتجارب المرح والتسوّق والطعام. ويوفِّر المركز مجموعة من أبرز المفاهيم الترفيهية المميَّزة في الدولة مثل إكستريم زون، ميراج أميوزمنتس، كبودل آند دروبلتس وفوكس سينما، مع تخفيضات موسم الصيف المستمرّة في كافة مرافقه، والتي تصل حتى 80 %.

وتحظى العائلات بتجارب طعام استثنائية لدى عدد من أشهر المطاعم العالمية الحائزة عدّة جوائز، بينها «زوما»، «كويا» و«نصرت». ويستقبل الغاليريا الزوار خلال عطلة العيد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً - 1:00 بعد منتصف الليل، وأيام الخميس والجمعة والسبت حتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.