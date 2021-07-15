«سباقات الجري» تنطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

يستضيف «فستيفال بلازا» جبل علي، سباقات الجري الصيفية الداخلية اليوم الجمعة بدءاً من الساعة 7:30 صباحاً، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومبادرة «ريترن تو راسينج»، للأعمار من 5 سنوات وما فوق. ويجب على جميع المشاركين فوق الـ 16 عاماً، أن يكونوا تلقّوا جرعتين من لقاح «كوفيد- 19» قبل 14 يوماً من تاريخ الفعالية، وإظهار نتيجة تطبيق الحصن، مع التقيّد بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة طوال السباقات (باستثناء المشاركين أثناء الجري).

توفِّر الفعالية للمبتدئين والمحترفين، تجربة رائعة برفقة العائلة والأصدقاء، وينطلق المشاركون على دفعات من متسابقين أو 3، وبفاصل زمني مدته 30 ثانية. وتُقام الفعالة الثانية في 20 أغسطس المقبل.