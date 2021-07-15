بدء تجربة سريرية لقلب اصطناعي جديد

خضع مريض لعملية زراعة قلب اصطناعي جديد في سياق تجربة سريرية في الولايات المتحدة.

وأجريت هذه العملية في مستشفى جامعة دوك في دورام (كارولاينا الشمالية)، وفق ما جاء في بيان.

أعلنت مجموعة «كارمات» الفرنسية أن هذه أول عملية زرع لقلب اصطناعي كامل من صنعها.

وتلقت ثلاثة مراكز أميركية أخرى تدريباً في هذا الصدد وهي تختار حالياً المرضى للمشاركة في الدراسة.

وسيُختار عشرة مرضى من المؤهلين لعملية الزرع هذه للمشاركة في هذا العلاج، عملاً ببروتوكول الدراسة الذي حظي بموافقة الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية.

وقال ستيفان بيات، المدير العام لمجموعة «كارمات»، في بيان، إن «هذه الدراسة السريرية الأميركية الأولى ستكون حاسمة لنموّنا في أكبر سوق عالمية للأجهزة الطبية».

وتنوي «كارمات» البدء بتسويق قلبها الاصطناعي الكامل تحت اسم «ايسون» خلال العام 2021، مع التركيز بشكل خاص على فرنسا وألمانيا.