تامر حسني يرد بقوة على حلا شيحة

أحمد عاطف (القاهرة)

رد الفنان تامر حسني بقوة على تصريحات هجومية للفنانة حلا شيحة إثر انتشار كليب يجمعها به ولقطات تجمعهما من فيلم «مش أنا».

وقال حسني، فى أول تعليق له على تصريحات شيحة، إنه لم يعدها بعدم نشر الكليب، لكنه وعدها بحذف مشاهد أخرى وهو ما فعله في المونتاج.وأضاف، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يستغرب مما تقوله حلا شيحة «وبعدين الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم.. هو بالنسبة لك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس !!، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي. منطق غريب فعلاً، يا حلا».

وأشار تامر حسني إلى أن «حلا هي من وقعت عقد الفيلم بيدها وتقاضت مبلغاً كبيراً مقابل أدوار بعينها ومثلتها بنفسها بمنتهى الرضا ومن دون إجبار»، موضحاً أنه والمخرجة تحدثوا أكتر من مرة إليها لمشاهدة العمل قبل الخروج للنور لكنها لم تجب على هاتفها ولا مرة.

وأردف تامر حسني، في منشوره «أنا زعلان منك جداً، يا حلا، على مفردات البوست بتاعك غير الموفقه ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطله ليا احتراماً لحاجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني. وعلى فكره، أنا واثق إنك عارفه أني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا. وربنا يهدي الجميع ويكتب لك كل الخير. اللهم آمين».

وكانت شيحة قد انتقدت الكليب، موضحة أنه يحتوى على مشاهد بينهما وبث في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى، بحسب وصفها.