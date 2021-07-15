رسالة جديدة من إيمي سمير غانم بشأن دلال عبد العزيز

أحمد عاطف (القاهرة)

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم رسالة جديدة إلى والدتها دلال عبد العزيز التي ترقد في المستشفى منذ حوالي شهرين بعد إصابتها بفيروس كورونا، دون إخبارها حتى الآن بوفاة زوجها الراحل سمير غانم.

ونشرت إيمي صورة تجمعها مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، عبر موقع "إنستغرام"، وطلبت من الجمهور الدعاء لوالدتها معلقة:"أرجو الدعاء لأمي".

وتتواجد الفنانة دلال عبدالعزيز في الرعاية المركزة منذ ما يقرب من 3 أشهر إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويشير الأطباء إلى أن حالة الفنانة الكبيرة لا تزال في حاجه إلى الأكسجين وإلى الأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها، حيث إنها لم تتماثل للشفاء وتعاني من أعراض ما بعد كورونا.