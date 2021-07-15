خبير يحذر من خطورة تناول هذه الأجزاء من الأضحية!

كشف الخبير في مركز البحوث العلمية التابع لوزارة التعليم العالي المصرية الدكتور حسن حسونة خطورة تناول بعض أجزاء لحم الأضحية، خصوصاً الأغنام، على وظائف الجسم البشري.

ووفق صحف مصرية (الأربعاء) حذر حسونة من الإفراط في تناول الكبد والطحال والمخ، إذ تحتاج لوقت وجهد لهضمها، كما ترفع معدل الدهون والكوليسترول، ما يتوجب تناول ما لا يزيد على 70 غراماً خلال الـ24 ساعة، مؤكداً أن 100 غرام من لحوم الأغنام تحوي 280 سعراً حرارياً، تنخفض إلى 240 في لحوم الأبقار، فيما نصح مرضى السكري والضغط والكوليسترول باستخدام المنكهات مثل الفلفل الأسود الغني بـ«الببرين» ما يعزز امتصاص فيتامين «ب» و«السيلينوم» ويسرّع الهضم.