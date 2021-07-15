نتفليكس تستعد لطرح ألعاب في منصتها العام القادم

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

بعد أشهر من الأخبار غير المؤكدة، يبدو أن Netflix في طريقها لإطلاق مجموعة من الألعاب على منصتها.

وجاءت التأكيدات بعد أن عيّنت الشركة Mike Verdu وهو أحد أبرز الشخصيات في مجال صناعة الألعاب، ولديه سجل حافل مع شركات عملاقة مثل Oculus و Electronic Arts .

وبحسب تقرير نشره موقع digitaltrends فإن نتفليكس تريد تقديم الألعاب للمستخدمين ابتداءً من العام المقبل، دون فرض أي زيادة على رسوم الاشتراك.

وعلى الرغم من عدم إصدار الشركة لأي بيان رسمي حول الأمر، إلا أن جريج بيترز رئيس العمليات في نتفليكس قد أوضح سابقا أن الألعاب ستكون شكلاً هاماً من أشكال الترفيه، وألمح إلى أن هناك طموحات لدى الشركة في الاستثمار في مجال الألعاب عبر المنصة.

وتهدف منصة من خلال الألعاب أن تجذب مزيدا من المشتركين الجدد، وكذلك منح تجربة أكثر ثراءً للمشتركين الحاليين، ومواجهة المنافسة الشركة من العمالقة الثلاثة Disney + وHulu وApple TV +.

وكانت التقارير قد أظهرت تراجعا في نمو المشتركين العالميين في منصة Netflix ، وأرجعت الشركة سبب هذا التراجع إلى تباطؤ الإنتاجات الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.