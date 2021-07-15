مصر.. أم تقتل رضيعتها لسبب غريب

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر جريمة مروعة تمثلت في قتل أم لابنتها الرضيعة التي تبلغ من العمر أسبوعين، من خلال إلقائها في خزان للمياه وهي حية.

وأظهرت التحقيقات تفاصيل الجريمة، فقد أبلغت الأم عن وفاة ابنتها بشكل طبيعي وطلبت دفنها، لكن الشرطة شككت في رواية الأم، وطلبت من الطب الشرعي استخراج الجثة وفحصها، بعد أن كانت قد دفنت لمدة ثلاثة أيام.

وبيّن الفحص الطبي أن الطفلة لم تمت بشكل طبيعي، بل ماتت غرقا، لتعترف الأم بإلقائها في خزان المياه، بهدف التخلص منها بسبب رغبة زوجها في عدم إنجاب البنات.

ووقعت الجريمة في محافظة البحيرة شمالي مصر، وأمرت الشرطة المصرية بالقبض على الزوجة "سارة"، وهي متزوجة حديثا، وأصرّت في التحقيقات أن زوجها هو سبب الجريمة حيث أنه يرغب في أطفال من الذكور وليس الإناث.