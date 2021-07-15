حلا شيحة تثير الجدل بتصريحات عن تامر حسني

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل من جديد، بعدما هاجمت الفنان تامر حسني عبر حسابها على منصة إنستجرام، بسبب طرحه فيديو كليب "بحبك" والذي تظهر به في مشاهد رومانسية، رغم طلبها عدم طرح الأغنية.

وقالت الفنانة المصرية إنها تفاجئت من عرض الفيديو، على الرغم من وعد قطعه تامر حسني بعدم طرح الأغنية، وتأكيده على احترام رغباتها.

وأضافت أن الفيديو تسبب في بكائها، بعد أن ظهرت في تلك المشاهد مع تامر حسني، وكتبت: "المشاهد دى كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان أحنا بشر بس المصيبة أننا بنغفل وبننسى".

وبعثت برسالة إلى تامر حسني، نصحته فيها بالبعد عن المجال الفني، وذكّرته بتصريح قديم له عندما قال إنه لا يتمنى الموت وهو مطرب فني، موضحة: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

وكانت حلا شيحة قد عادت من الاعتزال وشاركت في عدة أعمال فنية، قبل أن تعلن مرة أخرى عن اعتزالها الفن عقب زواجها من الداعية معز مسعود.

يذكر أن الأغنية ضمن فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر وحلا شيحة.