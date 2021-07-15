«واتساب» تطرح 3 مزايا جديدة

طرح «واتساب» 3 مزايا جديدة دفعة واحدة في تحديث يحمل رقم 2.21.140.11 لهواتف iOS، وستتاح قريباً لـ«آندرويد». ووفق موقع wabetainfo (الأربعاء) غيّر التطبيق واجهة المستخدم أثناء الاتصال، ورغم أنها تشبه Facetime إلا أنها تتيح العثور سريعاً على الخيار المطلوب.

كما سمح بعودة المغادرين للمكالمات الجماعية دون مطالبة المشاركين بإضافتهم مرة أخرى، عبر «انقر للانضمام» ثم «المكالمات» وأخيراً «الانضمام إلى المكالمة»، علاوة على إمكانية استعادة الحساب عبر إداة مطورة لمراجعة الحظر، وبتقديم الطلب، يتلقى المستخدم إشعاراً بمراجعة الحساب التي تستغرق نحو 24 ساعة دون حذف الدردشات.