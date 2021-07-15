شروط حفلة الفنانة روبي تثير الجدل

أحمد عاطف (القاهرة)

أثارت شروط حضور حفل الفنانة المصرية روبي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بالمغالاة سواء في الشروط أو في أسعار التذاكر التي أعلن عنها الموقع الرسمي للحجز عبر الإنترنت. وكان الموقع الرسمي للحفل قد أعلن عن شروط حفل روبي في افتتاح أحد نوادي الساحل الشمالي بمصر أمام مدينة العلمين الجديدة ومنها شروط تخص اللباس.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الشروط، فكتب عبد الرحمن أحد المتابعين على تويتر ساخرًا: «ممنوع الضحك بصوت عالي»، في إشارة منه إلى كثرة الأشياء الممنوعة داخل الحفل. وجاء في الشروط أنه ممنوع دخول الأفراد غير الثنائيات ومنع أيضًا ارتكاب أي أعمال شغب أو عنف، وكذلك تم تحديد أعمار الحضور والتي لا تقل عن 25 عاماً، وهو ما دفع أحمد شعراوي أحد المتابعين إلى كتابة: «عايزين فيزا لدخول حفلة روبي». وكان للفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي نصيب من السخرية والتهكم على شروط الحفل فكتبت مريم: «كان نفسي أحضر حفل روبي لكن للأسف معنديش تربون»، وهو ما اشترطته إدارة الحفل في نوع الملابس، إلى جانب إجبار الجميع على الحضور بملابس بيضاء اللون فقط، والخضوع لكشف آخر بعد الحجز للتأكد من تطابق الشروط على الشخص عند باب الحفل. بينما كتبت إسراء: «شروط الحفل بأنها أصعب من اختبارات القبول بكليات الشرطة». وما زاد من انتقاد متابعي روبي لشروط الحفل هو الأسعار التي وصفوها بالخيالية وهي ألف جنيه مصري لمنطقة البار، و10000 لحجز 6 أفراد و20 ألف جنيه في منطقة الـvip.