فيسبوك ستدفع مليار دولار لمبدعي المحتوى في 2022

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت شركة فيسبوك عن خططها الجديدة لمنشئي المحتوى خلال العام القادم، والتي تعتمد على جذب المزيد من المبدعين إلى خدماتها ومنتجاتها لرفع مستوى المنافسة مع تيك توك وسناب شات.

وبحسب ما نشره مارك زوكربيرج على حسابه الشخصي، فقد وضعت الشركة مليار دولار أمام المبدعين ومنشئي المحتوى ذات الشعبية الكبيرة سواء على فيسبوك أو إنستجرام، وسيتم صرف الأموال نقدًا مع بداية عام 2022، وذلك من خلال موافقة المبدعين على تمكين الإعلانات على المحتوى الخاص بهم أو رفع مقاطع فيديو شائعة على Reels .

ولن تكون الإعلانات هي السبيل الوحيد لكسب المال، فهناك مكافئات إنستجرام التي ستصرف هذا الصيف، ويليها مكافآت فيسبوك في الخريف، وتهدف فيسبوك من كل هذا إل جذب مزيد من المبدعين وصناع المحتوى إلى خدماتها وتحويل منصاتها إلى مكان لكسب العيش.

تستهدف فيسبوك منافسة تيك توك في المقام الأول بعد أن نجح في تحويل المحتويات المعروضة عليه إلى عمل تجاري يتربح منه صناع المحتوى، وكذلك سناب شات الذي أعلن في وقت لاحق أنه يدفع مليون دولار يوميًا لصناع المحتوى حتى يستمروا في ضخ فيديوهات ناجحة ذات شعبية رائجة.

وخلال السنوات الأخيرة كان نظام فيسبوك لتلقى المكافئات معقدًا بعض الشيء، ولهذا لم يلق نفس الإقبال الجماهيري على التطبيقات المنافسة، وأعادت الشركة التفكير في كيفية استثمار خدماتها لجذب صناع المحتوى الناجحين ومتابعيهم مما يعني مزيد من المشاهدات والأموال إلى جانب أرباح الإعلانات.

ولتحقيق أعلى مستوى من المنافسة مع التطبيقات الأخرى أعلن فيسبوك أنه لن يحصل على أي جزء من الأموال المخصصة لصناع المحتوى نظير نشر فيديوهاتهم وذلك حتى عام 2023 وهو ما يعتبر صفقة جيدة بالنسبة للمبدعين على كل تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.