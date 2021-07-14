كلوب هاوس تطرح ميزة الرسائل المباشرة

أحمد عاطف (القاهرة)

أطلق تطبيق كلوب هوس ميزة جديدة وهي إمكانية إرسال الرسائل الخاصة مباشرة إلى الآخرين، والتي تسمح لمستخدمي غرف التطبيق إنشاء محادثة ثنائية خاصة بدلًا من خوض النقاش الجماعي الذي تقوم عليه فكرة كلوب هاوس.

وبات بإمكان المستخدمين إرسال الروابط إلى بعضهم البعض وخوض حديث خاص، أو تبادل الصور ومقاطع الفيديو، عبر خدمة Backchannel وهو ما لم يكن متاحًا قبل ذلك، والأكثر من ذلك هو إعلان مسؤولي التطبيق عن تدشين بريد ثانوي اختياري تبقى فيه طلبات الرسائل لحين السماح لها لضمان الخصوصية.

وشهد كلوب هوس إقبالاً بين جميع فئات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تنزيله أكثر من 8 ملايين مرة على أجهزة أندرويد وينشئ المستخدمين أكثر من 500000 غرفة يوميًا، لتتفوق في فترة قصيرة على أبرز منافسيها مثل Facebook Live Audio Room و Twitter Spaces ، ومع الخدمة الجديدة سيتمكن الأشخاص من حفظ محادثاتهم الثنائية ومواقفهم اليومية في جانب من التطبيق.

وأكد مسؤولو تطبيق كلوب هوس أنهم أرادوا إضافة بعض المميزات التي تربط المستخدمين بالتطبيق، ولمساعدتهم بعد إغلاق الدردشة الجماعية على استكمالها مع الأشخاص المقربين معهم في وجهات النظر، وجاء في بيانهم : "دع الناس يتواصلون بعد الحدث"، وهو ما اعتبره المستخدمون تطورًا ضخمًا في مفهوم عمل التطبيق.

الجدير بالذكر أن تسريبات قد خرجت في شهر يونيو من العام الجاري تتحدث عن هذه الميزة الجديدة، إلا أن كلوب هوس حينها لم يؤكد أو ينفي الأمر، حتى خرج المسؤولون اليوم بصفة رسمية للإعلان عن خدمات المراسلة المباشرة أو Backchannel .









