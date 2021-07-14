أبوظبي تتزّين بلوحات ضوئية

هناء الحمادي (أبوظبي)

ازدانت شوارع أبوظبي قبل أيام بأشكال هندسية ضوئية وعبارات، «عيدكم مبارك» و«عساكم من عواده» و«من العايدين والغانمين» و«لا تشلّون هم» احتفاءً باقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. وتدمج اللوحة الواحدة بين عدّة ألوان لإعطائها روحاً خاصة تميِّزها عن المناسبات الأخرى.

وهي عادة سنوية دأب عليها خالد علاق الحمادي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ببلدية مدينة أبوظبي، ومدير مشروع تزيين شوارع العاصمة، لإبراز صورة جمالية تضفي البهجة استعداداً لاستقبال المناسبات السعيدة والوطنية. وكل من يتجوّل في أرجاء المدينة وشوارعها وميادينها، ينظر إليها متأملاً تشكيلاتها الرائعة من الإضاءة التي تناسب أجواء المناسبات في لوحة فنية بديعة.

قال خالد الحمادي: يبدأ التخطيط للزينة من خلال وضع التصاميم حسب متطلبات كل مناسبة، ويستمد التصميم من التشكيل الهندسي والطراز الإسلامي والطبيعة، ومن النصوص الوطنية والكلمات المحلية والأقوال والمبادرات في الدولة، مثل التصاميم الخاصة بمسبار الأمل، مع الحرص على تنفيذ تصاميم قابلة للتشكيل ويمكن استخدامها في عدة مناسبات.

أضاف: تأتي الأفكار من خلال منافسة بين الشركات بتقديم المقترحات، ويتم التعديل بالتصميم من قبل بلدية أبوظبي، وأيضاً تتم دعوة طلاب الجامعات والكليات للمشاركة بتقديم تصاميم خاصة بالإنارة التجميلية. وبعد اعتماد التصاميم يتم تنفيذها وتوزيعها باختيار الأماكن في نقاط ثابتة، مثل الطرق الرئيسة، الدوارات، الجسور، المدن الحديثة والمناطق السياحية، مع مطابقة المواقع لمواصفات الأمن والسلامة المرورية، وعدم وجود عوائق مؤثرة، ووجود متسع لإتمام عملية صيانة الأشجار والأعمال الأخرى، بالقرب من مصادر الكهرباء.

مناسبات

وذكر الحمادي أن عيد الأضحى من المناسبات الدينية التي يتم الاستعداد لها بأشكال وألوان مختلفة، وكذاك شهر رمضان المبارك الذي يتسم بتصاميم إسلامية، وعيد الفطر واليوم الوطني ويوم الطفل الإماراتي. وقد تترافق الزينة مع كلمات باللغة الإنجليزية لترجمة بعض العبارات، ويتم استقدام مجسمات الزينة من الصين. وأورد أن العدد الذي يتم تركيبه في السنة لمختلف المناسبات يقارب 14 ألف تشكيلة ومجسم.

جودة عالية

وأوضح الحمادي أنه بعد الانتهاء من المناسبات السعيدة يتم الاحتفاظ بحبال الإنارة والتشكيلات الهندسية بطريقة خاصة للاستفادة من تركيبها عدة مرات، مع الحرص على اختيار مواد عالية الجودة ويمكن إعادة تشكيلها.

ولفت إلى أن عملية صيانة المواد تتم بفرزها حسب حالتها من مقبول إلى جيد وجيد جداً من خلال مقاييس تحديد جودة الإنارة. وقال: كل من يمر في شوارع أبوظبي وميادينها وطرقاتها الداخلية والخارجية، يخال أنه وسط شلالات ضوئية ومصابيح كهربائية جاءت بأشكال مختلفة، وهكذا جرت العادة سنوياً لوضع إضاءات تلفت الأنظار.

تيجان من نور

تعمل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، متمثلة بجهود بلديات مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، لتلبس تيجاناُ من نور، مع آلاف الأضواء والتصاميم الهندسية التي تبارك للمواطنين والمقيمين بالمناسبة. وفي إطار جهود بلدية أبوظبي التي تسعى دائماً إلى الارتقاء بمظهر المدينة بما يليق بمكانتها المتميزة كواحدة من أجمل المدن على مستوى العالم،تأتي عملية التجديد سنوياً في إبداع زينة الشوارع وتشكيلاتها الضوئية اللافتة. وقامت بلدية مدينة العين بتزيين الشوارع الرئيسة والفرعية والجسور والدوارات احتفاءً بعيد الأضحى، من خلال تركيب آلاف المجسمات الضوئية بنظام موفِّر للطاقة، تصاميمها مستوحاة من معاني الفن العربي وعبارات التهاني، بألوان متنوعة لإضفاء المزيد من البهجة على ميادين المدينة.

وأكملت بلدية منطقة الظفرة استعداداتها لتزيين مداخل مدن المنطقة والشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية، ابتهاجاً بمناسبة عيد الأضحى، حيث تم تركيب 1000 شكل هندسي ضوئي يحمل عبارات التهنئة، بالإضافة إلى أشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد مستوحاة من التراث الإماراتي، بهدف مشاركة السعادة مع أفراد المجتمع، وإضفاء منظر جمالي على مدن المنطقة.