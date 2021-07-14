استعدادات مكثّفة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إكمال كافة التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والزوار والسياح على مدار أيام العيد.

وقال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: إن الدائرة عملت على إعداد خطة شاملة وواضحة قبيل عيد الأضحى، للعمل على تقديم خدمات مثالية للمتعاملين، وعليه أكمل المقصب كافة الاستعدادات للعمل خلال أيام العيد، لافتاً إلى أنه سيفتح أبوابه أمام الجمهور بعد صلاة العيد وحتى الساعة 4:00 عصراً، مبيناً أن الدائرة تسعى للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين، وعليه قررت إغلاق صالة المتعاملين في المقصب أمام احترازياً للوقاية من فيروس «كوفيد - 19». وأشار إلى أن العمل في المقصب باقي أيام العيد يبدأ من الساعة 7:00 صباحاً ـ 4:00 عصراً. وأكد، أن أيام العيد وما قبلها تشهد إقبالاً كبيراً من السكان على منافذ البيع والمؤسسات الاستهلاكية والصالونات ومراكز التجميل، وعليه عملت الكفاءات العاملة في إدارة الصحة العامة على إعداد خطة شاملة لتنفيذ حملات تفتيش وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، على مدار الساعة، لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية والمتضمنة لمنشآت تحضير وتقديم الغذاء.