500 لوحة ضوئية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تحدّث المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن الانتهاء من عملية تزيين شوارع الإمارة باللوحات الضوئية وعددها 500 تشكيل ضوئي، ابتهاجاً باقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهودها في مشاركة المجتمع بالمناسبات السعيدة، والسعي لجعل الإمارة تزهو بأنوار الفرح.

وأوضح أن الدائرة تسعى إلى تقديم بيئة مبهجة تتناسب مع المعاني الروحانية لعيد الأضحى وقيمه الدينية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التشكيلات اعتمدت على استخدام الخط العربي والزخارف الجميلة بما يجسد روح المناسبة ويضاعف من الشعور بالبهجة.

وتنتشر المجسمات الضوئية على الطرق الرئيسة والجسور والدوارات والميادين، وتأتي عمليات تركيب الإنارة الخاصة بعيد الأضحى ضمن خطة اعتادت تنفيذها الدائرة لإضفاء الأجواء الاحتفالية.