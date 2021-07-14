أوليفيا تروج للتطعيم ضد كورونا

واشنطن (أ ف ب)

تحلّ نجمة الأغنية الأميركية المراهقة أوليفيا رودريغو ضيفةً على البيت الأبيض للمساعدة في الترويج لحملة التطعيم ضد «كوفيد -19»، وحث الشباب على تلقي اللقاحات.

ومن المقرر أن تلتقي المغنية البالغة 18 عاماً الرئيس بايدن وكبير مستشاريه لشؤون الجائحة أنتوني فاوتشي، أملاً في مساهمة الفنانة الشابة في دعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، من خلال تسجيل مقاطع فيديو عن أهمية تلقي الشباب اللقاح.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن أوليفيا، التي تستقطب 28 مليون متابع عبر الشبكات الاجتماعية، ستجيب عن أسئلة مهمة قد تكون لدى الشباب عن اللقاح.