مصر تطور هذا النوع من السياحة .. للأثرياء فقط

أحمد عاطف (القاهرة)

شكلت الحكومة المصرية لجنة للعمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها لا سيما مع محاولتها لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت خلال الفترة المقبلة عبر وضع خطة استراتيجية طموحة لهذا المجال.



وتمثل سياحة اليخوت نمطاً جديداً من أنواع السياحة الرياضية في مصر وتعد أغنى أنواع السياحة إذ إن أصحابها غالباً يكونون من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق.



وعكفت الحكومة المصرية على دراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة لتيسير الإجراءات واجتذاب السائحين الأثرياء، خاصة مع الانتقادات التى وجهت للرسوم المبالغ فيها وتحصيلها مرتين لليخت الواحد في حالة انتقاله من مرسى إلى آخر داخل المياه المصرية.



وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، فتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط مركزاً مهماً لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوب المنطقة أكثر من 30 ألف يخت سنوياً.









