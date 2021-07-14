بالصور.. بريدجر ووكر مُنقذ شقيقته من عضّة الكلب.. ضيف جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

حلّ الطفل بريدجر ووكر البالغ من العمر 7 سنوات ضيفاً على جزيرة ياس، حيث أمضى أسبوعاً كاملاً مع عائلته مستمتعاً في ربوعها.

وكان بريدجر من ولاية ويسكونسن الأميركية، قد تصدّر عناوين الصحف العام الماضي لبطولته في إنقاذ أخته الصغيرة، حيث تعرّض لإصابة في الوجه، بعدما تدخّل لحماية شقيقته من عضّة كلب شرس.

وكان بريدجر وصل مع شقيقته وأمه وأبيه وعدد من أفراد عائلته إلى أبوظبي على متن خطوط الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، حيث استمتعوا بالإقامة في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وقاموا بزيارة أهم المعالم السياحية الرائدة على الجزيرة، بما فيها «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، «عالم وارنر براذرز»، و«كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات الداخلية التي تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأطول جدار تسلّق داخلي في المنطقة، بالإضافة إلى زيارة قصر الوطن.