جسر من الكرتون فوق نهر التيبر يربط قصرين على ضفتيه !

حَلم ميكيلانجيلو بجسر فوق نهر التيبر في روما يربط حدائق فيلا فارنيزينا بقصر فارنيزي، وهو مبنى رائع من عصر النهضة يضم حالياً السفارة الفرنسية، وها هو الفرنسي الفنان أوليفييه غروستيت من مرسيليا يحقق له هذه الحلم ولكن... بالورق المقوّى أو الكرتون.

ودُشّن الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 18 متراً والمعلّق بثلاثة بالونات قطر كل منها ستة أمتار منفوخة بالهيليوم مساء الثلاثاء بحضور رئيسة بلدية روما فيرجينيا راجي والسفير الفرنسي كريستيان ماسيه.

ويتيح الجسر عبور النهر رمزياً لبضعة أيام والربط بين معلمين من العصر الروماني، أحدهما قصر فارنيزي على الضفة اليسرى، والثاني فيلا فارنيزينا على الضفة اليمنى.

اعتباراً من 8 يوليو، شرعت عشرات الأيدي الصغيرة في تجميع مختلف أجزاء الجسر الذي سيُفكك في 18 يوليو ويُعاد تدوير مكوناته. وشكلت هذه الورشة عملاً تشاركياً، إذ تجنّد لها 120 شخصاً، من أطفال وأولياء أمور وطلاب، تولى صغارهم وكبارهم مهام القياس وقطع واللصق...

وجعلت أعمال أوليفييه غروستيت منه خبيراً في فن تعليق الهياكل الضخمة السريعة الزوال. ففي العام 2019، وجّه تحية إلى عبقري إيطالي آخر هو ليوناردو دافينشي من خلال تركيب جسر من الورق المقوى أيضاً عند سفح قصر أمبواز في وسط فرنسا.

وقال الفنان إن "التحدي التقني هذه المرة يكمن في تعليق الجسر فوق نهر، أي فوق التيار". واضاف "الرياح هي ما يقلقني".

وتخيل ميكيلانجيلو ممراً بين دارتي عائلة فارنيزي في روما، ولكن صُرِف النظر عن المشروع المعقد والمكلف بعد وفاة البابا بولس الثالث (1534-1549)، واسمه الأصلي ألكسندري فارنيزي عام 1468.

ويندرج هذا المشروع ضمن أعمال التجديد الكبيرة في قصر فارنيزي ولا سيما الواجهات الداخلية والسقف.

يقع فندق قصر فارنيزي في القلب التاريخي للمدينة الخالدة، على مقربة من ساحة كامبو دي فيوري، وهو بُني لحساب ألكسندري فارنيزي وعهد به إلى المهندس المعماري أنطونيو دا سانغالو، ثم تبعه ميكيلانجيلو.

وهذا القصر الغني بأثاثه ولوحاته ومنحوتاته وسجاداته المميزة، يضم مكانين يتمتعان بجمال فريد: قاعة تضم مجموعة من اللوحات الجدارية مستوحاة من رافاييل وميكيلانجيلو، وقاعة أخرى تضم لوحات جدارية لسالفياتي وتُستخدم كمكتب شخصي للسفير.

ويكتسب الجسر أيضاً طابعاً رمزياً يمثل عودة العلاقات إلى طبيعتها بين فرنسا وإيطاليا بعد سنوات من التوتر بين باريس وروما بلغ ذروته في فبراير 2019 باجتماع بين نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو وناشطين ضمن حراك "السترات الصفراء"، مما دفع باريس إلى استدعاء سفيرها.

وقال السفير كريستيان ماسيه لوكالة فرانس برس إن "زيارة الدولة الناجحة جداً التي قام بها الرئيس (الايطالي سيرجيو) ماتاريلا (الاسبوع الفائت إلى باريس) أظهرت قوة الصداقة".

وأضاف "هذا الجسر موجود هنا لتذكيرنا. اذا كان الجسر عابرا مؤقتاً، فالصداقة لا يمكن تدميرها".