مصر تُعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى في ظل "كورونا"

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلنت مصر اليوم الأربعاء ضوابط وشروط إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عدداً من الضوابط للسماح بصلاة عيد الأضحى في مساجد مصر في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومنها فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعدها بـ10 دقائق، على أن تكون صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

كما تشمل ضوابط صلاة عيد الأضحى التي أقرتها وزارة الأوقاف المصرية، عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المُحددة، مع ضرورة ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد.

وشدد وزير الأوقاف المصري في بيانه اليوم على أهمية اصطحاب المُصلى الشخصي، مع مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم فتح دورات المياه.

ومن الضوابط التي وضعتها الوزارة أيضا، ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق بينما لا تزيد الخطبة على 10 دقائق، كما لا يتم فتح مُصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مُشرفة معتمدة من مديرية وزارة الأوقاف التابع لها المسجد.

وتتضمن الضوابط كذلك عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًّا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.