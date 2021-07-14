كيف واجهت مصر أزمة الأمراض الوراثية؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت مصر حملة جديدة لمواجهة الأمراض الوراثية وذلك على خلفية انتشار بعض الحالات التي تعاني من المرض العضلي الشوكي لدى الأطفال، حيث يساعد ذلك آلاف الأسر على معالجة الأمراض الوراثية بشكل مبكر.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الصحة المصرية لـ"الاتحاد" إن المبادرة تستهدف حديثي الولادة من الأطفال، وتساعد على حماية المواليد من الأمراض الوراثية والكشف المبكر عنها بما يسهم في سرعة تقصيها ومن ثم علاجها مبكراً، مشيراً إلى وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور تلك الأمراض الوراثية.

وحسب المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة المصرية، فإن المبادرة تستهدف نحو 19 مرضًا وراثيًا عبر 7 مراكز على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة في جميع مستشفيات وزارة الصحة والجامعية والقطاع الخاص.

وفي وقت سابق، قالت الصحة المصرية في بيان إن المسح الطبي عبارة عن عينة ستؤخذ من كعب الطفل وسيتم تحليلها، وإذا كانت إيجابية سيجرى اختبار تأكيدي وفي حال ثبوت إيجابية العينة سيحال الطفل لتلقي العلاج المناسب فورا.

وأعلنت إعداد منظومة إلكترونية مهمة في هذا الصدد لتسجيل البيانات الخاصة بكل طفل، بداية من سحب العينة وحتى ظهور النتيجة ثم المتابعة، حيث من المتوقع إطلاق المبادرة خلال شهر يوليو الجاري.