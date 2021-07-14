عادات يومية شائعة تضر بالأسنان

تُلحق بعض العادات اليومية الضرر بالأسنان والمينا، فيما تحذر مديرة صحة الأسنان بجامعة فرجينيا كومنولث الدكتورة ميشيل ماكجريجور من 5 عادات خاطئة وفق «RT» (الثلاثاء)، وهي: استهلاك كميات كبيرة من ماء الليمون، ما ينشط البكتيريا ويؤدي إلى تآكل المينا، وينصح بكوب واحد يومياً. أما تناول عصائر الفاكهة والخضروات بدلاً من الثمرة فيؤدي لتسوس الأسنان، فيما تحتفظ شقوق الأسنان بالوجبات الكربوهيدراتية الخفيفة وتحللها إلى سكر، ما يتوجب استبدالها بالتفاح والجزر. ويؤدي التنظيف المفرط للأسنان بالفرشاة لتآكل المينا بسرعة، إذ يكتفي بدقيقتين فقط. وأخيراً يضعف تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الأطعمة الحمضية المينا، إذ يتوجب الانتظار 20 دقيقة بعد الوجبة.