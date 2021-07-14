دلال عبد العزيز في أزمة بسبب سمير غانم

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي مطلع على تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز إنها تشهد تراجعا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية في حالتها الصحية، بسبب تأكدها من وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وأضاف المصدر الطبي لـ"الاتحاد" أن عدم الرد على أسئلتها حول عدم تواجد سمير أو محادثته لها كل هذه الفترة جعلها متأكدة من وفاته متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من ذلك ترفض الأسرة إطلاعها على التفاصيل الخاصة بالوفاة إلى الىن خوفا على حالتها النفسية.

وأشار المصدر إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز لن تخرج من المستشفى خلال الأسبوع الجاري بسبب معاناتها من آثار فيروس كورونا المستجد الطويلة والتي تمنع خروجها من العناية المركزة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها بفيروس كورونا المستجد، بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم يوم 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.