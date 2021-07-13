سوني تطلق مكبرات صوت زجاجية !

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت شركة سوني عن ابتكار جديد وهو مكبر الصوت ذات المصابيح الزجاجية والذي يعمل بتقنية البلوتوث ويرسل الصوت في جميع الاتجاهات، وسيكون هذا الابتكار الجديد متاحًا في الأسواق بدءً من أغسطس القادم .

وتتلخص تقنية عمل LSPX-S3 من سوني بواسطة أنبوب زجاجي يهتز فيعمل بمثابة مكبر صوت، وهي استمرار لسلسلة من مكبرات الصوت الهجينة ذات المصابيح الزجاجية التي طورتها سوني في السنوات الخمس الأخيرة .

وزودت الشركة مكبر الصوت الجديد بضوء داخل الزجاج الذي يأتي مع 32 مستوى سطوع مختلف، وبذلك يمكن استخدام مكبر الصوت كبديل للشموع على الطاولة أو مصباح ليلي بجانب السرير، وتتيح سوني المكبر المبتكر بسعر 349 دولار، وهو أرخص بـ 100 دولار من المكبر الصوتي الذي سبقه .

وسبق المكبر الزجاجي مجموعة أخرى من المكبرات كان أولها في 2016 وكان بمقابل 799 دولار، ثم أطلقت LSPX-S2 مقابل 449 دولار، ولكن الجيل الثالث من مكبر الصوت الجديد LSPX-S3 جاء بسعر مناسب وأصبح من الممكن شراء اثنين منهم بسعر مناسب بعدما انخفض السعر .

ويأتي مكبر LSPX-S3 ببطارية قوية تصل إلى 8 ساعات عمل، ويمكن شحنها بواسطة USB-C مع دعم لبرنامج ترميز LDAC، وهو البرنامج الذي يعتبر المعيار المثالي لصوت البلوتوث.