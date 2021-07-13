تامر حسني يتصدر تويتر.. والسبب مش أنا؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري تامر حسني، الأكثر بحثاً وتداولاً على محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب فيلم "مش أنا".

وعلى الرغم من مرور أكثر أسبوعين على بدء عرض الفيلم الكوميدي "مش أنا"، إلا أنه لا زال يلقى اهتمام المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتناول الفيلم قصة شخص يدعى حسن مصاب بمرض نادر يعرف بـ"متلازمة اليد الغريبة".

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالفيلم الذي يُناقش قضية هامة وهي متلازمة اليد الغريبة، مؤكدين أن الفكرة جديدة وتُناقش قضية هامة من خلال مشاركة تامر حسني وعدد من الفنانين، من بينهم ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة.

وقال أحد مستخدمي تويتر :"دخلنا فيلم تامر حسني النهاردة ومبطلتش عياط طول الفيلم ومش عارفه مالي بقيت مرهفة الإحساس كدا ليه"، بينما أكد آخر "كمية الطاقه الإيجابية اللي في فيلم تامر حسني "مش أنا" كبيرة جدا، الفخر الحقيقي وصانع البهجة دايما هوه واحد بس".

وتعد متلازمة اليد الغريبة، التي يتناولها فيلم "مش أنا"، من الأمراض النادرة التي قد يصاب بها الإنسان وتتسبب في عدم قدرته على التحكم في يده، وتتصرف اليد بشكل منفصل عن دماغ الإنسان.

وفي تصريحات إعلامية، قال النجم تامر حسني إن التحضير لفيلمه الجديد "مش أنا" استمر لمدة سنة وتمثيله كان صعبا، موجها الشكر لكل فريق عمل الفيلم.

وتابع: "الفيلم كان مجازفة كبيرة جدا، لأن نسبة إشغال السينمات كان 50% فقط، إلا أننى جالى يقين أنى أنزل فى الوقت ده وعمل الفيلم إيرادات عالية".