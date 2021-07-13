أشعل النار في أثاث زوجته فمات حرقاً!

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

شهدت مصر حادثة وفاة غريبة، حيث لقي شاب حتفه متأثراً بالحروق الشديدة، بعد أن أشعل بنفسه النار في أثاث شقته انتقاماً من زوجته، لكنه لم يتمكن من الهرب من النيران المشتعلة.

وكشفت التحقيقات أن زوجة الشاب المتوفي قد اكتشفت خيانته لها، فذهبت إلى الشقة هي ومجموعة من الفتيات تضم أخواتها وصديقاتها، لمواجهته بواقعة الخيانة.

وبحسب التحقيقات فإن الشاب وزوجته حدثت بينهما مشادة كلامية دفعت الزوج إلى إشعال النار في أثاث المنزل انتقاما من زوجته وتخويفا لها.

ولم يتمكن الشاب من الهرب من النار التي انتشرت بسرعة في أثاث المنزل، ليصاب بحروق شديدة توفي على إثرها.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على الزوجة في وقت سابق بتهمة قتل زوجها، قبل أن تفرج عنها اليوم لظهور برائتها.