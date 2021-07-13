إصابة الكاتبة المصرية مريم نعوم بكورونا للمرة الثانية

كشفت الكاتبة المصرية مريم نعوم، الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس «كورونا» للمرة الثانية.

وأوضحت مريم، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك"، أنها لم تختلط بأحد منذ فترة، ما يعني أنها لم تتسبب في نقل العدوى إلى غيرها.

ويذكر أن آخر أعمال مريم نعوم، مسلسل "ليه لأ 2"، بطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين.

والمسلسل فكرة دينا نجم التي كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدي أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.