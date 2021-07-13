بلقيس في أوبرا القاهرة 12 أغسطس

مراد اليوسف (دبي)

أوضحت الفنانة بلقيس أحمد حماسها لإحياء حفل غنائي في جمهورية مصر العربية خلال شهر أغسطس في دار الأوبرا المصرية، وقالت لـ«الاتحاد»: «متحمسة جداً لأن أكون أمام الجمهور المصري والخليجي والعربي في الملتقى الصيفي في القاهرة بدار الأوبرا المصرية، وعلى خشبة مسرح النافورة بالتحديد، حيث سأعد برنامجاً غنائياً يرضي ذائقة جميع الحضور من الإخوة المصريين والخليجيين والعرب المتواجدين مساء يوم 12 أغسطس المقبل». وكشفت عن أنها أعدت فرقة موسيقية بقيادة المايسترو المصري أحمد طه.

وأصدرت بلقيس آخر أغنياتها المصورة عبر حسابها في يوتيوب بعنوان «انتهى» من إخراج دان حداد، كلمات مشاري إبراهيم وألحان الفنان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك، متضمناً رسالة اجتماعية أظهرتها في الفيديو كليب.

وقالت: أحب دائماً أن أقدم هدفاً أو رسالة في كل عمل أقدمه، ورسالتي هذه المرة كانت واضحة حول قضية التجاهل وعدم الاحترام، وقد لاقت تفاعلاً كبيراً لدى الجمهور، حيث تخطت عدد المشاهدات للأغنية 11 مليون مشاهدة من جمهور الوطن العربي كافة، وهو هدفها كونها تنتمي لجميع أنواع الأغنية العربية إلى جانب الخليجية.