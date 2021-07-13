«الثقافة والسياحة» تطلق مبادرة «حلقة الحرفيين»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد «بيت الحرفيين»، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لإطلاق أحدث مبادراته الثقافية الجديدة «حلقة الحرفيين» التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحرف اليدوية التقليدية، كواحدة من أهم مكونات الثقافة الإماراتية والهوية الوطنية.

تتضمن مبادرة «حلقة الحرفيين» مجموعة من العروض المباشرة التي ستقام في مواقع متعددة من أبوظبي، حيث سيقوم فريق من الحرفيين الإماراتيين، بالتعاون مع أصحاب الأعمال التجارية بدمج مكونات الحرف اليدوية التقليدية مع المواد الحديثة لإنتاج مصنوعات يدوية بلمسات عصرية فريدة.

وتستعرض هذه المبادرة فنيات صناعة المنتجات اليدوية وإبراز مختلف المهارات الإبداعية للحرفيين الإماراتيين، لتسلط الضوء على أهميتها كأحد عناصر التراث في دولة الإمارات.

وتقام أولى فعاليات «حلقة الحرفيين» في ياس مول في الفترة من 15 ولغاية 17 يوليو، وتستضيف حرفيين إماراتيين متخصصين بالحرف التقليدية البحرية لصناعة شباك «القراقير» ولكن بمنظور مختلف، حيث كانت تستخدم القراقير تقليدياً لصيد الأسماك بينما سيستمتع الحضور والعائلات بالتعرّف عليها وعلى تاريخها، وصناعتها خلال هذه الفعالية كشبكة صيد مميزة لتجميع وتوزيع الحلوى والعيدية في عيد الأضحى.

وقالت سلامة الشامسي، مديرة قصر الحصن والمواقع التاريخية والمشرفة على بيت الحرفيين: «تُعد»حلقة الحرفيين«أحدث مبادراتنا التي تحتفي بالتراث الإماراتي، وتُسهم في صونه باعتباره مكوناً حيوياً من مكونات الهوية الوطنية وعنصراً أساسياً في حياتنا المعاصرة. كما وتأتي المبادرة لتحفيز جهود صون التراث غير المادي، حيث تخبرنا الحرف اليدوية التقليدية الكثير عن ثقافة الإمارات وموروثها الإنساني العريق.»

وأضافت: «تتيح هذه النوافذ الممتعة العابقة بالتاريخ والجاذبة لأفراد الأسرة الفرصة أمام الزوار لاكتساب المعرفة والتعلم المباشر من الحرفيين الموهوبين».

وتقام فعالية «الخوص» في ياس مول بين يومي 15 و17 يوليو المقبل من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً.

وسيتم تنظيم المزيد من فعاليات مبادرة «حلقة الحرفيين» في عدد من المواقع الأخرى في الإمارة.