ظاهرة فلكية غريبة تشهدها سماء الوطن العربي

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد سماء الكرة الأرضية، مساء اليوم، ظاهرة فلكية جديدة يُمكن رؤيتها بعد غروب الشمس، وهي اقتران الزهرة مع كوكب عطارد.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن سبب اقتران كوكب الزهرة مع كوكب عطار يعني ظهورهما على نفس توقيت المدار، بحيث يظهر الكوكبان كأنهم كوكب واحدة.

وأوضح لـ "الاتحاد"، أن هذه الظاهرة تتكرر بصورة مستمرة لكن ليس بشكل أو تواقيت ثابتة، موضحاً أن العالم شهد أمس اقتران كوكبان مع القمر.

ولفت القاضي إلى عدم وجود أي أضرار من رؤية هذه الظاهرة، بل نصح بضرورة مشاهدة مثل هذه الظواهر للاستماع والتمعّن فيها.

وشهدت سماء الوطن العربي أمس أيضاً، ظاهرة فلكية مميزة ونادرة الحدوث حين يقترن القمر وكوكبي الزهرة والمريخ فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.