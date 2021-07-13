تويتر تغلق حسابات موثقة مزيفة

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أغلقت تويتر بشكل نهائي عدداً من الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء، بعد أن اكتشفت أنها حسابات مزيفة، وذلك بعد أسابيع من إتاحة إمكانية توثيق الحسابات عبر تقديم طلب إلى إدارة الموقع.

واكتشفت تويتر الخطأ الفادح بعد أن لاحظ عالم البيانات Conspirador Norteño عدة حسابات موثقة بالعلامة الزرقاء، على الرغم من أن تلك الحسابات لم تنشر أي تغريدة على الإطلاق، وبها صوراً شخصية فقط.

وما ساهم في اكتشاف الحسابات الموثقة المزيفة هي وجود متابعون مشبوهون للحسابات، حيث أن المتابعين هم حسابات وهمية تم إنشاؤها جميعًا بين 19 يونيو و20 يونيو الماضي ووصل عددهم نحو ألف حساب وهمي، وهو ما يثبت أنها حسابات أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تصريحات لمسئولي إدارة موقع التغريدات لموقع " ديلي دوت " الأميركي، فإن نظام التوثيق المستخدم في تويتر وافق عن طريق الخطأ على طلبات توثيق عدد المزيفة، وذلك لأن عملية التحقق كانت تواجه مشاكل، ولم تتمكن من التمييز بين الحسابات الحقيقية النشطة والأخرى المزيفة التي تحمل نفس الصورة.