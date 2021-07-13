مصر تعاقب كمساري قطار وتوقفه عن العمل.. والسبب!

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت وزارة النقل المصرية، الثلاثاء، توقيف كمساري قطار وحولته للتحقيق الفوري بعد حدوث مشادة بينه وأحد الركاب بسبب تحصيل الاجرة والغرامة والذي قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن فرفض الكمساري تحصيل الأجرة والغرامة.

وكان فيديو تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لراكبة تناشد المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظاً على حقوق الراكب.

و أوضحت هيئة السكك الحديدية المصرية أن المخطئ سينال عقوبة مغلظة و"أنه لا تهاون في حق أي راكب" خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب، وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب، لافتة إلى أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية.

وأكدت الهيئة على الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب .