أحمد فهمي يتصدر مواقع البحث مع "العارف"

سعيد ياسين (القاهرة)

تصدر الفنان أحمد فهمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى جانب عدد آخر من مواقع التواصل، ومنها انستجرام، وذلك قبل يوم واحد من عرض فيلمه الجديد "العارف" الذي يعرض تجارياً للجمهور بداية من غدٍ "الأربعاء".

وأخذ على عاتقه نشر العديد من التغريدات والمنشورات الدعائية للفيلم منذ الإعلان عن موعد عرضه النهائي في 17 يونيو الماضي على صفحاته الشخصية، وكان آخر هذه التغريدات ما كتبه على صفحته على "تويتر" صباح اليوم مصحوباً بصورة له من الفيلم، وجاء فيه: أنا الجحيم اللي مكنتش عامل حسابه يا يونس.. #راضي من فيلم #العارف..١٤ يوليو بجميع دور العرض في الوطن العربي، في إشارة إلى منافسه في أحداث الفيلم "يونس" الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز.

وتدور أحداث الفيلم الذي يشارك في بطولته الى جانب عز وفهمي كل من محمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح وركين سعد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، من خلال قصة شاب يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، واحتوى البرومو الدعائي للفيلم على العديد من مشاهد التشويق والاثارة والمطاردات والغموض، وظهر فهمي خلال البرومو بدور مختلف تماماً، بعيداًعن الكوميديا التي اعتاد عليها جمهوره، حيث يلعب دور "هاكر" شرير يدخل في صراعات مع جهات كبرى خلال الأحداث.