قصة أغرب حادثة لطلب فدية في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الأمن المصري حل لغز أغرب حادث لطلب فدية بعد اختفاء ربة منزل بإحدى قرى مركز المنصورة (شمال القاهرة) بعد خروجها لمساعدة إحدى قريباتها في تجهيز شقة حفل زفاف إلا أنها لم تصل إليها.

وفوجىء أهلها برسالة عبر أحد تطبيقات الموبايل تصل على هاتف شقيقتها المقيمة خارج مصر، تطالب بمبلغ فدية نصف مليون جنيه ومصحوبة بصورة للفتاة مقيدة اليدين ومعها مقطع صوتي يطلب منهم عدم إبلاغ الشرطة وإلا سيقوم بقتلها، إلا أن الأمن اكتشف أن المتغيبة سافرت مع شاب من الإسكندرية (شمال القاهرة) واتفقا على اختلاق الواقعة.

فيما أبلغت أسرة الفتاة أنها لم تصل لقريبتها ولم تعد إليهم، وفي اليوم التالي ردت الفتاة على رسائل "واتساب" إلى شقيقتها الأخرى المقيمة حالياً خارج البلاد على هاتفها.