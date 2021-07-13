دراسة تربط بين مشروب شائع وانخفاض خطر الإصابة بكورونا

اظهرت دراسة أن تناول فنجان واحد على الأقل من القهوة يوميا، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19".

ونشر باحثون من جامعة "نورث وسترن" النتائج في مجلة Nutrients، مستمدة من تحليل ما يقرب من 40 ألف مشارك في البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

ودرس الفريق العادات الغذائية للمشاركين من عام 2006 إلى عام 2010، وافترض المخاطر اللاحقة للإصابة بفيروس كورونا في عام 2020.

ونظر الباحثون على وجه التحديد في استهلاك المشاركين للقهوة والشاي واللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والفواكه والخضروات والأسماك الزيتية.

وبعد تعديل عوامل مثل العرق والعمر والجنس، وعوامل أخرى مثل النشاط البدني ومستوى مؤشر كتلة الجسم وتاريخ بعض الحالات الطبية، وجد الباحثون أن "الاستهلاك المعتاد لفنجان واحد أو أكثر من القهوة يوميا، كان مرتبطا بانخفاض خطر "كوفيد-19" بنسبة 10٪ تقريبا، مقارنة بأقل من فنجان واحد في اليوم".

وجاء في الدراسة: "كانت احتمالات إيجابية "كوفيد-19" 0.90 و0.90 و0.92 عند تناول فنجان واحد و2-3 أكواب و4 أكواب من القهوة/اليوم (مقابل 1 كوب/يوم) على التوالي".

وكتب معدو الدراسة أن القهوة تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، و"استهلاك القهوة يرتبط بشكل إيجابي بالعلامات الحيوية الالتهابية" المرتبطة بـ "خطورة "كوفيد-19" والوفاة. كما أن التأثير المناعي للقهوة ضد "كوفيد-19" معقول ويستحق مزيدا من البحث".

وكتب الباحثون: "على الرغم من أن هذه النتائج تتطلب تأكيدا مستقلا، فإن الالتزام بسلوكيات غذائية معينة قد يكون أداة إضافية لإرشادات الحماية من "كوفيد-19" الحالية للحد من انتشار هذا الفيروس".