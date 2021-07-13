اطلب أغنيتك واسمعها.. "ديزر" تبدأ تشغيل الموسيقى على "جوجل"

بدأت منصة بث الموسيقى العالمية "ديزر" تشغيل الأغاني والموسيقى على "جوجل" من أجل حصول المستمعين على ألحانهم المفضلة في المنزل.

وقالت المنصة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء:" بدءًا من اليوم جعلنا من الممكن للمستمعين مجانا استخدام مكبرات الصوت والشاشات الذكية لمساعد Google لتشغيل موسيقاهم".

وطبقا للبيان، فإن ذلك يتم من خلال إعداد "ديزر" كخدمة الموسيقى الافتراضية في تطبيق جوجل وبعدها تشغيل أغنية بعينها أو فنان أو حتى مجرد طلب الموسيقى التي تجعل المستمع يشعر بالتحسن.

وستكون جميع قوائم التشغيل أيضا في الوضع العشوائي وسيسمع المستخدمون مزيجا من الفنانين و"الموسيقى السعيدة" بشكل يناسب حالتهم المزاجية ويجعلهم في حالة من الهدوء والراحة .

ويقول نيكولاس بينوتو ، مدير Deezer لتكامل الشراكة :"نريد من الجميع تشغيل ألحانهم المفضلة في المنزل ، حتى لو لم يكونوا مشتركين، ليس على محبي الموسيقى الهادئة سوى مطالبة Google بتشغيل ما يرغبون من الأغاني".