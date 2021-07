قالت شركة "فيرجن غالاكتيك" التي كانت محط أنظار العالم مؤخرا، حينما أطلقت رحلة للفضاء على متنها مالكها الملياردير ريتشارد برانسون، إن مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، اشترى تذكرة على إحدى رحلاتها القادمة للفضاء.



وهذا الخبر يعد مفاجأة للكثيرين، الذين يتوقعون أن إيلون ماسك هو خصم لريتشارد برانسون، حيث يملك كلاهما شركة تتسابق لغزو الفضاء.

وصرح برانسون بأن ماسك "صديق له"، لافتا إلى أنه "قد يجرب السفر للفضاء يوما ما على خطوط سبيس إكس التي يملكها". كما غرد بصورة له مع ماسك قبيل صعوده للفضاء.

There are no words to describe the feeling. This is space travel. This is a dream turned reality https://t.co/Wyzj0nOBgX @VirginGalactic #Unity22 pic.twitter.com/moDvnFfXri