«تيك توك» ينافس القنوات الفضائية التلفزيونية

أحمد عاطف (القاهرة)

بدءًا من اليوم، يمكن لمستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية تحويله إلى تطبيق «تيك توك» منزلي، بدلًا من استخدام الهاتف الجوال، أو مشاهدة المحتويات التقليدية على أجهزة التلفزيون في المنزل.

وأصبح ذلك ممكنًا بفضل تطبيق «Fire TV» الذي بات متاحًا للعمل في عدة دول أوربية منها فرنسا، وألمانيا والمملكة المتحدة. وتعمل «Protocol»، الشركة المطورة للتطبيق، حاليًا على توسيع الأسواق المستهدفة وخاصة في الولايات المتحدة.

ويتزامن طرح الخدمة على «Fire TV» مع الخدمة الجديدة المقدمة من «تيك توك» بعد أن سمح لمستخدميه بنشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، مما سيزيد من وصولها إلى جمهور أوسع على مستوى العالم. وفي نفس الوقت، الاستفادة من أسعار الإعلانات المرتبطة بالتلفزيون.

وبحسب تقرير موقع «the verge»، فإن التطبيق الجديد على التلفزيونات الذكية يوفر خاصية التمرير السريع عبر مقاطع الفيديو الملتقطة عموديًا على الهاتف المحمول. ففي الماضي، كان من المرهق استخدام جهاز التحكم عن بعد في تمرير الشاشة، حيث إنه لا يعمل بنفس السرعة التي تعمل بها الشاشات الذكية المعتمدة على خاصية اللمس.

وبعد الكثير من التطوير، نجحت الشاشات الذكية في تشغيل مقاطع الفيديو العمودية بشكل أفضل، حيث كان الفيديو العمودي لا يشغل سوى جزء صغير من منتصف شاشة التلفزيون الأفقية. وكل هذا أصبح من الماضي مع تطبيق «Fire TV» الذي أصبح جزءًا من تلفزيونات «سامسونج» الذكية الجديدة منذ العام الماضي، وكذلك «جوجل تي في» و«أندرويد تي في».