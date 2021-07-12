سؤال يطرحه المصريون.. هل علمت دلال عبد العزيز بوفاة زوجها؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

هل علمت نجمة التلفزيون والسينما المصرية دلال عبد العزيز بخبر وفاة زوجها لعقود من الزمن نجم الكوميديا سمير غانم؟

سؤال يطرحه المصريون ومحبو النجمة بإلحاح بعد نحو شهرين من وفاة زوجها جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 فيما لا تزال هي تتلقى العلاج في مستشفى في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر طبي، مطلع على تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، إنها أصبحت متيقنة من وفاة زوجها الفنان خاصة مع عدم زيارته لها كل هذه الفترة، مشيرًا إلى أنها طلبت التواصل معه عدة مرات قبل أن يتم الرد عليها بعدم قدرته على دخول المستشفى في هذه الفترة.

وأضاف المصدر الطبي لـ«الاتحاد» أن أسرة الفنانة دلال عبد العزيز لم تخبرها حتى هذه اللحظة بوفاة النجم الكبير سمير غانم، خوفًا من انتكاس حالتها الصحية التي تتحسن ببطء.

إلا أن زيارة الأصدقاء لها والسماح لهم بدخول غرفة العناية المركزة لمؤازرتها فيما لم يتواصل معها زوجها، جعلها متأكدة من مصابها بوفاته ومفارقته بعد كل هذه السنوات التي أمضياها سويا ولم يفرقهما شيء.

وحسب مصدر طبي، سألت الفنانة دلال عبد العزيز أكثر من مرة عن زوجها منذ إفاقتها وقدرتها على الكلام. إلا أن الرد الدائم من ابنتيها، دينا وإيمي، هو دائما أنه لا يتحمل الدخول للمستشفى ويعيش فترة نقاهة ويطالبه الأطباء بعدم التواصل قدر الإمكان للحفاظ على صحته.

وأوضح المصدر أن ذلك لم يعد مقنعًا للفنانة الكبيرة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها بفيروس كورونا المستجد، بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضاني «ملوك الجدعنة»، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم يوم 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.