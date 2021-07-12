جزيرة ياس عروض استثنائية وحفلات في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، باقة استثنائية لمحبي الحفلات الموسيقية احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، لتتيح بذلك الفرصة لزوارها لقضاء عطلة لا مثيل لها بأسعار تبدأ من 1045 درهماً إماراتياً للشخصين.

تتيح الباقة لزوار الجزيرة الفرصة لحضور «أمسيات العيد في أبوظبي» التي تستضيفها الوجهة في الاتحاد أرينا، يومي 22 و23 يوليو الجاري، والتي يحييها نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي، بما في ذلك حسين الجسمي وأصالة وتامر حسني وميريام فارس، إلى جانب الإقامة في أحد الفنادق التي تحتضنها الجزيرة، حيث يشمل العرض جميع فنادق جزيرة ياس المميزة، بما فيها فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الذي افتتح أبوابه حديثاً.

وتتضمن أسعار باقة الإقامة تكاليف تذاكر الدخول لحضور الحفلين الموسيقيين، إلى جانب إمكانية إضافة تذاكر المدن الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة، بما فيها عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وذلك ابتداءً من 125 درهماً إماراتياً للتذكرة.

كما يمكن لزوار الجزيرة الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المميزة التي ستنطلق من ياس باي لتضيء سماء أبوظبي في عيد الأضحى لمدة ثلاثة أيام، وستُبث عروض الألعاب النارية مباشرة خلال العيد عبر حسابات جزيرة ياس على جميع منصات التواصل الاجتماعي يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الحفل الغنائي الأول في 22 يوليو، إلى جانب الفنانة أصالة نصري صاحبة الصوت المميز، والتي ساهمت في رسم معالم الأغنية العربية خلال الثلاثين عاماً الماضية. كما يعود النجم المصري تامر حسني إلى أبوظبي ليحيي حفل اليوم الثاني إلى جانب ملكة المسرح، المغنية اللبنانية ميريام فارس في 23 يوليو.

وتجدر الإشارة إلى أن الباقات متاحة بأعداد محدودة، مع اقتراب نفاد تذاكر الحفلات الموسيقية التي تقام في 22 و23 يوليو. ويمكن للزوار الحجز والاستمتاع بأمسيات العيد من خلال الموقع الإلكتروني yasisland.ae

إجراءات الصحة والسلامة

يجب على الحضور بعمر 16 سنة وما فوق تقديم نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية، أجريت خلال الـ 48 ساعة السابقة لدخول الحفل، إلى جانب تقديم ما يثبت تلقيهم جرعتين من لقاح كوفيد-19 مع تأكيد مرور 28 يوماً على تلقي الجرعة الثانية، وإظهار علامة «E» أو «*» على تطبيق الحصن.

على الحضور بين عمر 12-16 سنة تقديم نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية، أجريت خلال الـ 48 ساعة السابقة، ليتمكنوا من دخول الحفل، دون الحاجة إلى تقديم ما يثبت تلقيهم جرعتي اللقاح.

لا يسمح للأطفال تحت عمر 12 سنة بحضور الحفل.

يجب على جميع حاملي التذاكر إبراز هويتهم الإماراتية وتحميل تطبيق الحصن لإظهار الحالة عند الدخول.