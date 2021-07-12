رسالة إنسانية من «سفراء أمنية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية» مؤخراً حملة «سفراء أمنية» على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف نشر رسالتها الإنسانية النبيلة ورفع الوعي بين أفراد المجتمع كافة، بأهمية تحقيق أمنيات الأطفال الذين يُعانون أمراضاً تُهدّد حياتهم.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية الناجحة مع سفرائنا للسنة الثالثة على التوالي، والتي ساهمت في تعزيز مُشاركة جميع أفراد المجتمع في فعل الخير، وإدخال السعادة والفرحة على قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة عبر تحقيق أمنياتهم مهما بلغت صعوبتها».

وتقدم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى سفراء أمنية والمتطوّعين معنا وإلى كافة أفراد المجتمع على عطائهم الكريم، مستلهمين ذلك من رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها العميق بأهمية نشر السعادة في القلوب.

ويُشارك في الحملة: ندى الرئيسي، سالم الحقي، علي خصيف وميثاء إبراهيم، سعيد المعمري، عبدالله الشحي من خلال تصوير مقاطع فيديو ونشرها على صفحات المؤسسة وصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقومون من خلالها بالتعريف برسالة مؤسسة «تحقيق أمنية» الإنسانية النبيلة، ودورها الهام في إدخال السعادة على قلوب أطفال تمضي حياتهم ببطء وسط معاناة آلام المرض وقسوة رحلة العلاج.